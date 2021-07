Origano e toxoplasmosi

Una domanda di: Francesca

Vorrei per cortesia sapere il reale rischio di toxoplasmosi se si mangia origano essiccato in gravidanza.

Su internet ci sono varie informazioni contrastanti e vorrei capire quanto il toxoplasma, se mai avesse infettato foglie di origano può resistere una volta che l’alimento è secco.

Grazie.





Antonello Sannia Antonello Sannia

Gentile signora,

possiamo ragionevolmente sostenere che mangiare origano essiccato non esponga al pericolo di toxoplasmosi. Ovviamente in medicina il rischio zero non esiste ma credo comunque che in questo caso si possa stare tranquilli. In generale, le raccomando comunque di fare come ha fatto ora: quando ha il dubbio che un comportamento possa nuocere alla gravidanza si informi sempre prima di adottarlo e non dopo. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

