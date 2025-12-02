Ornibel e Bassado: c’è interazione?

Una domanda di: Federica Uso come contraccettivo l’anello vaginale Ornibel. A causa di un'infezione, sto assumendo l’antibiotico Bassado. C’è interferenza tra Bassado e Ornibel? Inoltre: in caso di rapporti non protetti, posso prendere la pillola del giorno dopo? Se sì, come funziona con l’anello?



Sara Tabacco Sara Tabacco

Gentile Federica,

non dovrebbe esserci interazione tra anello vaginale e assunzione di Bassado, perché i principi attivi dell'anello contraccettivo sono assorbiti dalla mucosa vaginale, tuttavia per un eccesso di precauzione può utilizzare un metodo di barriera (preservativo) durante l’assunzione dell’antibiotico. Questo basterà a garantirle la protezione contraccettiva che desidera. Cordialmente.



