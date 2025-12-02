Ornibel e Bassado: c’è interazione?

Dottoressa Sara Tabacco A cura di Sara Tabacco - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 02/12/2025 Aggiornato il 02/12/2025

Per un eccesso di precauzione mentre si assume un antibiotico si può utilizzare il profilattico in associazione con l'anello contraccettivo.

Una domanda di: Federica
Uso come contraccettivo l’anello vaginale Ornibel. A causa di un'infezione, sto assumendo l’antibiotico Bassado. C’è interferenza tra Bassado e Ornibel? Inoltre: in caso di rapporti non protetti, posso prendere la pillola del giorno dopo? Se sì, come funziona con l’anello?

Sara Tabacco
Sara Tabacco

Gentile Federica,
non dovrebbe esserci interazione tra anello vaginale e assunzione di Bassado, perché i principi attivi dell'anello contraccettivo sono assorbiti dalla mucosa vaginale, tuttavia per un eccesso di precauzione può utilizzare un metodo di barriera (preservativo) durante l’assunzione dell’antibiotico. Questo basterà a garantirle la protezione contraccettiva che desidera. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

