Ornibel e Bassado: c’è interazione?

Una domanda di: Federica
Uso come contraccettivo l’anello vaginale Ornibel. A causa di un'infezione, sto assumendo l’antibiotico Bassado. C’è interferenza tra Bassado e Ornibel? Inoltre: in caso di rapporti non protetti, posso prendere la pillola del giorno dopo? Se sì, come funziona con l’anello?
Sara Tabacco
Gentile Federica,
non dovrebbe esserci interazione tra anello vaginale e assunzione di Bassado, perché i principi attivi dell'anello contraccettivo sono assorbiti dalla mucosa vaginale, tuttavia per un eccesso di precauzione può utilizzare un metodo di barriera (preservativo) durante l’assunzione dell’antibiotico. Questo basterà a garantirle la protezione contraccettiva che desidera. Cordialmente.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
