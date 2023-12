Orticaria dopo l’antibiotico: il bambino può essere allergico a questa medicina?

Una domanda di: Marco

Salve dottore, mia moglie e io abbiamo avuto l’influenza per 1 settimana, passata la febbre al bambino che ha 6 anni incomincia la tosse continua con

starnuti. Andiamo dal pediatra e dice inizio di bronchite e da antibiotico macladin 250 e bentalan do la prima dose di antibiotico e bentalan e la

tosse incomincia a calmare quando do la 2 dose di antibiotico dopo qualche ora il bambino incomincia a riempire di macchine con prurito un po’ ovunque si sospetta allergia all’antibiotico e 2 giorni che non lo diamo e diamo l’antistaminico migliora un po’ ma ricompaiono che mi consiglia di fare?





Gentile papà,

l’orticaria da allergia sarebbe iniziata alla prima dose, non alla seconda. Inoltre sarebbe iniziata dopo neanche mezzora dalla dose e mai sarebbe continuata più di poche ore.

Ci metta anche che l’allergia ai farmaci è molto rara nell’età pediatrica e rarissima ai macrolidi (antibiotico che ha preso).

In altre parole è certo che suo figlio non abbia una orticaria “allergica”, ma una, molto più comune, “orticaria post-infettiva”. Tipico anche l’aspetto anulare, multiforme delle lesioni. Questa orticaria è comunissima in età pediatrica (per l’alta frequenza delle infezioni specie virali) e l’eruzione può durare variabilmente da due giorni a due settimane (più o meno). L’antistaminico può darlo per mitigare il fastidio del prurito, ma l’eruzione cesserà da sola fra qualche giorno. Dimentichi l’ipotesi di una allergia all’antibiotico, mi raccomando. Che, in caso contrario, più passa il tempo più sarà difficile negare. Cordialmente.

