Orticaria dopo un’otite: perché?

Una domanda di: Sara

La mia bambina di 20 mesi due giorni fa ha terminato la cura con antibiotico (durata sette giorni) per otite. Ieri si è riempita gambe, braccia e guance di ponfi rossi (o meglio, chiari all’interno con il contorno rosso/rosa) che le prudono un pochino. L’abbiamo portata al pronto soccorso in quanto si è manifestato di notte e hanno diagnosticato orticaria e prescritto un antistaminico. Secondo lei è una reazione del suo corpo alla passata otite? Oppure c’è qualche altra infezione in corso per la quale l’orticaria si è manifestata? Aggiungo che non ha febbre, mangia ed è vivace come sempre. Grazie.



Giorgio Longo Giorgio Longo

Cara signora, da quello che mi dice credo con ragionevole certezza che si tratti di una orticaria post- infettiva. Tipica l’età e la forma delle lesioni (ponfi) che ha perfettamente descritto. Tipico anche che non la disturbino più di tanto. Le dia comunque qualche goccia di antistaminico se le sembra abbia prurito. Si tratta di una forma di orticaria che nulla ha a che fare con le allergie ma è un modo di reagire alla pregressa infezione. Di norma tende a durare più di un giorno, alcune volte può ritornare nello stesso bambino dopo altre infezioni specie virali, magari anche dopo un semplice vaccino. Importante non scambiarla per una “ allergia” all’antibiotico che ha preso per l’otite e che non c’entra niente (non ha nessuna colpa). Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto