Orticaria durante una malattia infettiva

Una domanda di: Marco

Salve dottore, ci eravamo scritti qualche settimana fa infatti le ho mandato lo screenshot della nostra conversazione. A mio figlio erano passate le

macchie che avevo mandato in foto. Ma dopo qualche settimana si è riammalato con placche in gola e febbre a 39.5. Febbre che scende con la tachipirina

e poi risale. Sta prendendo l’antibiotico amoxicillina da 2 giorni e oggi di nuovo macchie che compaiono e scompaiono e qualche bolla stile quando una persona si brucia con la sigaretta per farle l’esempio.

Non sappiamo più che fare. Cosa ci consiglia di fare e, nel caso, che tipo di analisi?



Giorgio Longo Giorgio Longo

Carissimi,

dovete sempre considerate che le mie risposte vanno prese con la giusta cautela perché fatte in base a poche (e a volte imprecise) indicazioni e senza poter vedere direttamente il bambino. Detto questo, la risoluzione del problema precedente conferma l’ipotesi che Vi avevo fatto che si trattasse di una orticaria post-infettiva. E anche questa volta, mi sentirei di dire che quelle che lei chiama “macchie” o “bolle”, e che compaiono e scompaiono in poche ore, sono, fino a prova contraria, lesioni di “orticaria” (che, con termine medico, andrebbero chiamati: “ponfi”). I bambini che, come suo figlio, producono l’orticaria in risposta a fatti infettivi, spesso tendono a ripeterla ad ogni infezione, virale o batterica che sia. Dico questo perché la faringo-tonsillite “a placche” e altamente febbrile, per la quale il suo pediatra ha consigliato l’antibiotico, è presumibilmente legata ad una infezione da streptococco beta emolitico gruppo A (SBA). In altre parole un germe (non un virus) che è attualmente molto diffuso tra i bambini. Per la faringite non serve facciate altro e, se il bambino dovesse sfebbrare in 24 ore dall’inizio della terapia con Amoxicillina, avrebbe anche la prova provata che si trattava proprio di una faringite da SBA.

Per l’orticaria utile sempre l’antistaminico da mantenere per i giorni nei quali si dovesse ripresentare. Cordialmente.

