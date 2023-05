Oscillazioni della testina in un bimbo di sette mesi

Una domanda di: Silvia

Salve , ho un bambino di 7 mesi che ha cominciato a muovere il capo su e giù senza un motivo, quindi senza alcuna interazione da parte nostra, durante il sesto mese di vita, abbiamo scoperto che faceva con entrambi gli occhi un movimento oscillatorio che dopo delle visite si è capito fosse un movimento di rifissazione per mettere a fuoco. Devo preoccuparmi? Possono essere collegati? Grazie mille.



Buon giorno, le oscillazioni del capo in su e in giù, come le descrive lei, dovrebbero essere osservate o ridiscusse con voi: possono essere movimenti involontari di varia natura; potrebbero anche essere collegate alla necessità di mettere a fuoco, come lei ipotizza, se ci sono problemi visivi, ma senza preoccuparsi le consiglio un consulto con un neuropsichiatra infantile che si occupi di lattanti; se l’ha già fatto, contatti un centro di Neuroftalomologia, come quello di Brescia (Spedali Civili, in NPI) o quello di Pavia (Fondazione Mondino, in NPI). Con cordialità.

