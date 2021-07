OSS in maternità: la quattordicesima spetta?

Una domanda di: Barbara

Sono un’operatrice socio sanitaria (OSS) con contratto part time a tempo indeterminato (contratto uneba). Nel 2019 ho avuto una bimba e a giugno 2020 ho percepito la

quattordicesima, poi a settembre 2020 ho avuto un altro bimbo, quest’ anno

la quattordicesima non mi è stata data, dicendomi che in maternità

obbligatoria e anticipata non spetta! Com’è possibile visto che l’anno

scorso ero in maternità obbligatoria e anticipata e mi è stata versata!

Grazie mille per la sua disponibilità.





Alessandro Lacchini Alessandro Lacchini

Gentile Signora,

Quanto riferitole dal Suo datore di lavoro è in parte vero ed in parte no.

Durante il periodo di assenza dal lavoro per congedo di maternità, ogni lavoratrice ha diritto a percepire mensilmente dall’INPS un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera del mese immediatamente precedente l’inizio del congedo, oltre all’80% del rateo di tredicesima e di quattordicesima (ove prevista dal CCNL).

Questo importo, composto quindi dall’80% della retribuzione mensile e da 1/12 dell’80% della tredicesima e della quattordicesima, viene anticipato di regola dal datore di lavoro, che lo riceve dall’INPS, e viene indicato quindi in busta paga.

Ove il contratto collettivo lo preveda, poi, ogni lavoratrice ha il diritto di ricevere dalla Società una somma ad integrazione dell’importo erogato dall’INPS, volta a garantire una copertura pari al 100% dello stipendio precedentemente percepito.

Nel Suo caso, il CCNL applicato (UNEBA) non prevede alcuna integrazione da parte del datore di lavoro con riferimento alla retribuzione mensile ed alla quattordicesima: il CCNL prevede solo un’integrazione al 20% della tredicesima.

È quindi vero che la quattordicesima non Le spetta, ma solo con rifermento a quel 20% non coperto dall’Istituto previdenziale, a carico del datore di lavoro.

Verifichi le Sue buste paga: per ogni mese del periodo di congedo dovrebbe trovare una voce con un importo corrispondente ad 1/12 dell’80% della Sua quattordicesima. Correttamente, invece, nessuna ulteriore integrazione troverà in busta paga nel mese di giugno, perchè effettivamente non dovuta. Cari saluti.



