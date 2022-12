Ossalati nella pipì di un bambino: segnalano un’infezione?

Una domanda di: Vita

Il mio bambino va spesso in bagno a fare pipì. Ho fatto fare un esame delle urine da cui è risultata la presenza di ossalati. Dopo 15 giorni ho ripetuto gli esami ed è emersa la stessa cosa. Mi chiedo se è necessario fare un’urinocoltura oppure un’ecografia reni-vescica. Grazie



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora, gli ossalati sono sali di deposito e non microbi per cui la loro presenza non induce a sospettare un’infezione urinara, che invece viene segnalata dalla presenza nelle urine di globuli bianchi (che non è stata individuata). Quasi sempre ossalati o urati non sono preoccuoanti, a meno di familiarità per calcolosi. Penso sia comunque utile far bere maggiormente il bambino, per vedere se la frequenza con cui fa pipì si modifica o se rimane costante. Immagino che sia stato il pediatra a prescrivere l’esame delle urine, quindi sarà lui eventualmente a valutare l’opportunità di effettuare ulteriori accertamenti. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto