Ossigeno per una bimba prematura: si può usare un apparecchio portatile?

Solo il neonatologo che ha in cura il bambino nato prematuro può dare indicazioni relative all'ossigeno del cui impiego c'è ancora necessità.
Una domanda di: Maria Bruna A ottobre è nata la mia nipotina ad appena 24 settimane di gestazione. La situazione attualmente si può definire abbastanza buona (ora è 4 chili e 600 il peso alla nascita era 640 grammi). Tuttavia necessita di ossigeno anche se a bassissima intensità per una modesta broncodisplasia, attualmente erogato tramite bombolone per utilizzo pediatrico. Vorrei sapere se potrebbe essere usato il concentratore di ossigeno portatile quando è necessario assentarsi dall'abitazione. Grazie per l'aiuto.
Antonella Di Stefano
Cara Maria Bruna,
purtroppo, non conoscendo la piccola e quindi il suo grado di displasia broncopolmonare, mi è difficile rispondere a questa domanda. Mi sembra di capire che ancora necessita di supporto terapeutico con Ossigeno ma non viene specificato a che quantità e per quante ore al giorno. Alla tua domanda sul possibile uso del concentratore di ossigeno portatile quando si è fuori, ti posso solo rispondere che la maggior parte dei concentratori portatili eroga ossigeno solo durante l'inspirazione, quindi si parla di flusso pulsato, ma alcuni lavori scientifici indicano che i pazienti pediatrici necessitano spesso di un flusso continuo, specialmente in contesti clinici complessi. È quindi importante che vi risponda lo specialista che in questo momento segue la piccola così da poter utilizzare il dispositivo secondo le esigenze della bambina che appunto solo il medico che l'ha in cura conosce davvero bene. Non esiti dunque a rivolgere a lui questa domanda. Sempre a disposizione, cari saluti.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
Se gli accertamenti eseguiti alla nascita di un prematuro escludono problemi anatomo-funzionali, è sufficiente che eventuali anomalie del torace, visibili ma non associate a particolari sintomi, vengano monitorate per alcune settimane. Dopodiché si potrà decidere se sottoporre il neonato ad altre indagini.... »
Non è possibile formulare un parere sullo sviluppo neurocomportamentale di un bambino basandosi solo su quanto viene riferito a distanza, senza avere la possibilità di valutare dati oggettivi ottenuti da indagini specifiche. »
L’ossigenodipendenza ancora necessaria all’anno di vita indica che i polmoni non sono ancora efficienti. Per i piccoli pazienti in questa situazione non può esistere un unico protocollo gestionale perché sono tante le possibili variabili presenti nei singoli casi. »
In età matura, le probabilità di concepire per ciclo mestruale sono piuttosto basse, quindi non stupisce che dopo appena due mesi di tentativi la gravidanza non sia ancora iniziata. E questo vale anche in caso di riserva ovarica ancora soddisfacente. »
Poiché gli spermatozoi X sono più lenti, è possibile (!) che un rapporto sessuale affrontato uno-due giorni prima dell'ovulazione porti al concepimento di una femminuccia. Ma di questo non vi è alcuna certezza. »
La megavescica individuata nel feto è un segno ecografico prenatale che può sottendere un ampio spettro di cause e di conseguenze. La situazione va dunque tenuta monitorata tramite controlli ecografici seriati. »
In caso di mancata assunzione del contraccettivo orale per più di 12 ore dall'ora consueta, è opportuno saltare l'intervallo tra una confezione e l'altra, dopo aver comunque assunto, anche se in ritardo, la pillola dimenticata. »
Le informazioni contenute nel sito BimbiSanieBelli.it hanno uno scopo puramente informativo e non possono in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto tra paziente e medico curante né possono costituire una formulazione di diagnosi o prescrizione di farmaci o trattamenti. E’ sempre opportuno consultare il proprio medico curante e/o gli specialisti riguardo indicazioni su assunzione dei farmaci o dubbi e quesiti. Leggi il Disclaimer