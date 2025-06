Ossiuri a 9 mesi di vita: è vero che non si curano?

Una domanda di: Mamma disperata Mio figlio di 9 mesi ha contratto gli ossiuri dalla sorella più grande. La mia pediatra non mi ha prescritto niente in quanto i farmaci per combatterli non si possono prendere fino al compimento dell’anno. Mi ha consigliato una cura di fermenti lattici. Sono distrutta. Ho paura che questi causino problemi a mio figlio, che possa stare male ed avere conseguenze. Ho letto in un suo post precedente che solo se gli ossiuri danno problemi devono essere trattati: è ancora così? Grazie.



Gentile signora,

confermo il fatto che fino a 12 mesi non è bene fare trattamenti destabilizzanti per l'intestino del bambino come appunto può essere quello contro gli ossiuri. Il discorso sul fatto di eseguire la cura solo se ci sono disturbi evidenti nel bambino significa che i parassiti possono "albergare" nel nostro intestino ma spesso non creano problemi. Pertanto è come avere un ospite innocuo. Non ci si deve preoccupare, pensi solo a quanti microbi intestinali sono presenti nel nostro intestino e vivono tranquillamente in simbiosi con noi. Cordialmente.





