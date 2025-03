Ossiuri in gravidanza: con cosa si possono curare?

Una domanda di: Dezia Sono all'11^ settimana di gravidanza, ho già una bimba di 6 anni e ieri mi sono accorta che nelle feci sia io che lei avevamo dei vermi, non essendo la prima volta ho già attuato tutte le pratiche di igiene e iniziato la terapia con il vermox per lei ed il papà, mentre per me ho aspettato e chiamato il mio ginecologo che però mi ha detto che essendo in gravidanza io non posso ricorrere a nessuna terapia farmacologica, di tenere monitorate le mie feci e qualsiasi tipo di sintomo "strano" che insorga. Soffro di nausee sin dall'inizio della gravidanza e prendo il nuperal 1 volta al giorno e ho appena finito la cura con il progesterone per un lieve distacco di placenta. Non sono una persona apprensiva e non mi allarmo facilmente ma questa gravidanza è molto più tosta della prima e speravo in una risposta un pò più esaustiva del "signora non può prendere nulla tenga monitorate le feci e stiamo a vedere". Posso avere un suo parere ? C'è qualcosa che posso fare per debellarli? Non abbiamo prurito o altro forse per questo non me ne sono accorta. La ringrazio.



Salve signora,

in gravidanza il trattamento per ossiuri sintomatici va effettuato con vermox (in alternativa sarebbe stato compatibile il combantrin ma a quanto pare è fuori commercio). Non ci sono rischi di malformazioni fetali, grazie al Cielo.

Il dosaggio standard indicato per l'adulto è di 300 milligrammi (ossia 3 compresse da 100 milligrammi) per tre giorni consecutivi.

Sarebbe opportuno ripetere questo ciclo di trattamento dopo 15 giorni in modo da eradicare definitivamente i parassiti.

Spero di averle risposto e soprattutto che lei riesca a curarsi al meglio, così da vivere serenamente la sua seconda gravidanza.

Cordialmente.



