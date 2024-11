Ossiuri in una bimba di 10 mesi: che fare?

Una domanda di: Sara

Ho trovato nelle feci di mia figlia un vermetto, uno almeno per ora. Il problema è che ha 10mesi e i farmaci sono sconsigliati a questa età: come faccio a risolvere il problema? Se si riempie come si fa? Sono in ansia…





Leo Venturelli Leo Venturelli

Cara signora,

se la bambina è asintomatica, cioè non ha disturbi importanti (non si dimostra infastidita, non è irritabile, il suo sonno non è disturbato, non tenta di grattarsi), conviene non agire con le medicine per bocca, controindicate sotto i 12 mesi, ma solo con una maggiore attenzione all’igiene: pulizia accurata dei giocattoli che mette in bocca, lavare le manine spesso, cambiare lenzuola e federe, lavarsi le mani dopo aver provveduto a cambiare pannolino. Consiglio di tenere ben controllata la zona vulvare per verificare che non si arrossi. I vermi non sempre danno problemi, per cui si possono “tollerare”. Per essere più tranquilli può essere opportuno che assumano il Vermox mamma e papà. Se la bambina dovesse manifestare sintomi importanti deve comunque parlarne con il suo pediatra curante per valutare con lui il da farsi. Cordialmente.



