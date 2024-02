Otite che non passa nel settimo mese di gravidanza

Una domanda di: Maria

Sono al settimo mese di gravidanza. A gennaio dopo l’influenza più una ricaduta è iniziato un dolore nell’orecchio destro che avvertivo fin giù alla gola. Nel momento della deglutizione più fitte doloranti improvvise. La ginecologa prescrive amoxicillina per 5 giorni, ma non passa.

Dopodiché mi visita il medico curante, constata l’infezione all’orecchio e mi fa altri 8 giorni di amoxicillina. Ora il fastidio è passato all’altro

orecchio e sempre esteso alla gola. Cosa posso fare? Grazie.





Gentilissima Maria,

difficile risponderle da remoto, senza avere modo di visitarla. Nel suo caso il mio intervento sarebbe una F.A.D. ( ai amoxicillina a distanza!). Battute a parte, probabilmente è un’otite MA mi viene il dubbio che invece l’otalgia sia riflessa e pertanto scatenata dalla faringite o anche odontogena. Ma ripeto a distanza non posso sbilanciarmi.

Posto che l’antibiotico amoxicillina si può somministrare al settimo mese di gravidanza, io aggiungerei una terapia fluidificante nasale che in tutti i casi le dovrebbe risolvere il problema. Ci tenga aggiornati.



