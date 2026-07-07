Otite media ricorrente in una bimba di 4 anni: ci sono rischi andando al mare?

Una domanda di: Alberto Approfitto nuovamente del vostro prezioso servizio. Allora, mia figlia farà 4 anni tra un mese. Lo scorso anno ha fatto il primo anno di nido e si è presa di tutto, ma in particolare modo si è ammalata di otiti. Ha fatto parecchi cicli di antibiotici. Quest'anno ha concluso il primo anno di materna ed è andata molto meglio, tuttavia le poche assenze fatte sono state quasi esclusivamente causate da otiti medie acute. Precisamente ne ha fatte, tra settembre e luglio, quattro, dovendo prendere per quattro volte l'antibiotico. Per il resto ha preso solo l'influenza prima di Natale, decorsa in modo più lieve rispetto ai suoi compagni dato che l'avevamo vaccinata. In questo caso l'antibiotico non è servito. Abbiamo fatto la visita allergologica che è risultata negativa. Alcune domande: come risolvere il problema delle otiti? La pediatra ci fa fare dei cicli di docce nasali con aircort e basta. È normale che prenda 4 otiti in un anno e che debba fare 4 cicli di antibiotici? Con l'ultima domanda voglio chiedere un consiglio: dobbiamo andare in vacanza al mare tra pochi giorni. Ovviamente faremo spiaggia e piscina. Ci sono problemi soffrendo la bambina di otiti medie ricorrenti? Che consigli ci date in merito? Grazie.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Caro papà,

spesso al mare la situazione delle otiti medie frequenti migliora perché di giorno quasi sempre si respira aria proveniente dal mare, ricca di umidità e di

sale: è come fare inalazioni di fisiologica per una intera giornata! Non si deve confondere l'otite media acuta ricorrente con la otite del nuotatore o otite da piscina, che crea problemi al condotto uditivo e non ha bisogno quasi mai di antibiotici per bocca. Per quanto riguarda il numero di ricadute in un anno, una valutazione ORL potrebbe essere di aiuto, dopo averne parlato con la vostra pediatra, se la terapia con corticosteroidi inalatori non ha migliorato la situazione. Per la prevenzione dell'otite del nuotatore (otite esterna) può essere sufficiente asciugare con cura le orecchie dopo bagno e doccia. Cordialmente.

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