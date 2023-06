Ottavo giorno post transfer: il test è negativo, si può ancora sperare?

Una domanda di: Claudia

Buongiorno,

in data 30 maggio ho fatto un transfer di blastocisti (in 5^ giornata). Oggi all’ottavo giorno post transfer il test clearblu digitale è negativo.

Mi hanno fissato il dosaggio nel sangue dell’ormone beta-hCG hcg per il 10 giugno. Secondo lei posso ancora sperare in un positivo?

Grazie mille.

Cordiali saluti.





Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Cara signora,

sicuramente può ancora sperare. Il dosaggio viene fissato 12 giorni dopo il transfer, perchè prima i valori di hCG nel sangue, anche se c’è una gravidanza, sono talmente bassi che non sono rilevabili. Occorre avere pazienza e fidarsi delle indicazioni del Centro. Se avessimo un modo di sapere subito se è andata bene, crede che non lo useremmo?

