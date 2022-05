Ovaie pigre: quali integratori?

Una domanda di: Beatrice

Sono sposata da circa 10 mesi, sto cercando gravidanza, ho il ciclo irregolare e ho preso inofert combi hp e devo dire che si è abbastanza regolarizzato, però dalle varie ecografie il ginecologo mi dice che non ho ovulazione in quanto ho ovaie un po’ pigre. Ho fatto tre cicli di clomid ma senza successo, adesso il ginecologo mi ha prescritto chirofert plus la sera, acido folico la mattina e vitamina d in gocce: ho iniziato questa nuova cura, anche se vorrei fare palestra in quanto mi potrebbe aiutare, volevo prendere agnocasto in quanto ho sentito parlare che è ottimo per l’ovulazione, cosa ne pensa? In attesa di un suo riscontro la ringrazio.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora,

gli integratori possono essere utili, nel caso in cui avesse un ovaio micropolicistico. Occorre valutare gli ormoni dell’ovulazione, la riserva ovarica (antimulleriano), gli androgeni ovarici e surrenalici, la funzione tiroidea, la prolattina e la resistenza all’insulina. Bisognerebbe anche sapere qual è il suo indice di massa corporea (l’eventuale sovrappeso interferisce negativamente sull’attività delle ovaie). Poi le terapie partono dagli integratori, per passare al clomifene o al letrozolo, fino alle gonadotropine, a seconda delle necessità. Si affidi dunque ai consigli del suo ginecologo (anche riguardo eventualmente al peso) è meglio invece evitare il fai-da-te. Con cordialità.

