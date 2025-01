Ovaio multifollicolare: di cosa si tratta?

Una domanda di: Maria

Buongiorno dottore,

cosa significa che ho le ovaie multifollicolari? È un problema per il concepimento e ovulazione?

Premetto che ho cicli regolarissimi di 29-30 giorni, picco LH monitorato con stick al 17-18 pm, alcuni mesi dolori presunta ovulazione alcuni mesi invece

dolori molto più ridotti. Mi hanno prescritto dosaggi ormonali in 21esima giornata e per scrupolo andrò a farli. Ho 29 anni e mio marito 32, siamo sani e vorremmo dei figli ci

stiamo provando da 3 mesi. La ringrazio molto.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

il nome stesso “multifollicolare” è molto eloquente: significa che nelle ovaie sono presenti numerosi follicoli (addirittura una decina). Si tratta di una condizione che interessa il 10 per cento delle donne, in genere giovani. Non va confuso con l’ovaio policistico che è una vera e propria patologia ma può rendere più difficile avviare una gravidanza. In questo caso, il ginecologo curante può prescrivere la pillola contraccettiva per mettere temporaneamente le ovaie a riposo e permettere che riprendano la loro corretta funzionalità oppure una cura con farmaci che favoriscono l’ovulazione. Se l’ovaio multifollicolare è in relazione con una magrezza eccessiva (come spesso accade) per risolvere la situazione è anche necessario un recupero del peso ideale. In generale, tre mesi di tentativi per la ricerca della gravidanza sono pochi in una coppia giovane per

preoccuparsi. Sono certo che il suo ginecologo le abbia già detto tutto quello che le ho detto io, vero? Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto