Ovaio multifollicolare: si può avviare una gravidanza?

Una domanda di: Isabella

Ho 37 anni e vorrei avere un bambino. La ginecologa mi ha trovato ovaio multifollicolare cosa vuol dire? Inoltre mi ha prescritto il dosaggio ormonale: i risultati son abbastanza buoni soltanto l’FSH è un po’ basso. Vorrei sapere se ciò può dipendere dall’ovaio multifollicolare, grazie.



Gentile signora, come dice il nome, l’ovaio multifollicolare è la condizione caratterizzata dalla presenza nelle ovaie di numerosi follicoli, che sono sono gli involucri in cui si trova l’ovocita in via di maturazione da cui, se viene fecondato, si sviluppa l’embrione. All’ecografia questi follicoli appaiono come minuscole cisti distribuite un po’ su tutto l’ovaio e non solo nella cosiddetta “zona corticale” dove è normale siano. Le cause sono numerose e tra queste ci sono lo stress, l’eccesso di attività fisica, la magrezza esagerata conseguente alla malnutrizione. Sto solo facendo qualche esempio perché non so nulla della sua situazione specifica, né mi ha indicato il suo peso o fatto cenno alla sua alimentazione abituale, al tipo di attività fisica che svolge, allo stress con cui si trova alle prese. Insomma non ho informazioni. Coincidenza vuole però che anche valori dell’FSH (è l’ormone follicolo stimolante) più bassi rispetto alla norma possano essere in relazione con la malnutrizione (e quindi con il sottopeso) oppure con uno stress intenso e prolungato nel tempo. Posso dirle in generale che l’ovaio multifollicolare non è d’impedimento assoluto per una gravidanza però di sicuro ostacola la possibilità di avviarla. Per finire, può essere per lei tranquillizzante sapere che il problema è reversibile. Occorre però cercare di individuarne la causa e su questo non la posso aiutare. Mi chiedo comunque che cosa le abbia detto la collega ginecologa che le ha prescritto gli esami e che ha fatto la diagnosi di ovaio multifollicolare: sono certo che le abbia spiegato la condione e soprattutto già indicato il da farsi. Il mio consiglio è di seguire i suoi consigli con fiducia. Mi faccia sapere, se lo desidera. Cari saluti.

