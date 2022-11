Ovaio multifollicolare: un bene o un male?

Una domanda di: Alessia

Ho 31 anni e mio marito 38. Cerchiamo una gravidanza da quasi un anno. Qualche mese fa ho cambiato ginecologa e facendo l’ecografia (due giorni dopo l’ovulazione a detta della dottoressa) mi ha detto di avere l’ovaio multifollicolare, almeno quello che quel mese non aveva ovulato. Mi ha spiegato che avendo molto follicoli può capitare che non tutti i mesi io riesca ad ovulare in quanto tra tutti i follicoli magari a volte non matura quello che poi dovrebbe scoppiare rilasciando l’ovulo. Sto prendendo come integratori Chirofert al mattino e plus la sera. Prossimo mese faremo i monitoraggi e il controllo delle tube (gli altri controlli li abbiamo fatti, dosaggi ormonali io e spermiogramma mio marito, nella norma). La dottoressa mi aveva accennato che se dai monitoraggi vediamo che il follicolo non scoppia passiamo alla stimolazione con i farmaci, che presumo saranno clomid e/o gonasi. La mia domanda è: ma se le ovaie hanno aspetto multifollicolare si vede facendo l’ecografia in ogni momento del ciclo o solamente prima o subito dopo l’ovulazione? Perché la precedente ginecologa non si era accorta minimamente delle ovaie con più follicoli, ma l’ecografia in quel caso l’avevo fatta due/tre giorni prima dell’inizio del nuovo ciclo. E un’altra domanda è: a quanto ho capito, anche da come mi spiegava la dottoressa, c’è differenza tra ovaie multifollicolari e ovaie policistiche, giusto? Se sono policistiche le si vede in ogni momento attraverso l’ecografia, essendo delle cisti, mentre le multifollicolari si vedono solo in determinati momenti del ciclo? Oltre alle altre differenze tra i due casi di ovaie del ciclo irregolare, difficoltà di ovulazione ecc. Grazie per il chiarimento che mi fornirà.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora, le ovaie multifollicolari sono un riscontro parafisiologico, comune alle donne che hanno buone riserve ovariche. Si vedono in ogni momento del ciclo, e spesso è considerato un reperto normale. Le ovaie micropolicistiche da punto di vista tecnico hanno caratteristiche particolari, come l'ispessimento dello stroma centrale, connesso con l'iperproduzione di androgeni, e una disposizione periferica dei numerosi piccoli follicoli (definita "a corona di rosario"). Spesso ci sono però quadri intermedi, e spesso i due termini sono usati come sinonimi. La distinzione tra ovaio multifollicolare/micropolicistico e la sindrome dell'ovaio micropolicistico si basa sulla contemporanea presenza di oligo o amenorrea e di iperandrogenemia (eccesso di androgeni), spesso anche correlati con resistenza periferica all'insulina. Con cordialità.