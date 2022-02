Ovaio policistico: può provocare fastidio sotto l’ombelico?

Una domanda di: Piera

Scrivo per avere un suo punto di vista. Mi è stato diagnosticato l’ovaio

policistico che sta trovando pare soluzione con il chirofert oro. Il

problema è che accuso fastidio se schiaccio sotto l’ombelico e le mestruazioni

(anche se non con abbondante flusso ) pare non bloccarsi.





Sara De Carolis Sara De Carolis

Gentile signora,

l’ovaio policistico non provoca dolore addominale, a meno che non si sia sviluppata una importante cisti ovarica.

Per la mestruazione prolungata che sembra non avere fine, andrà affrontata con una cura ormonale, se l’integratore che già assume non dovesse migliorare la situazone. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

