Ovaio: può esserci un polipo?

Una domanda di: Amalia

Ho un polipo all’ovaio sinistro: volevo sapere se ci sono possibilità di rimanere incinta? Il mio polipo è di 3mm. Grazie per la risposta.





Cara signora,

è possibile che lei non abbia ben compreso la situazione in quanto di solito il polipo è nell’utero o nel canale cervicale o all’interno della cavità uterina, non nelle ovaie. Quindi prima di tutto verifichi bene la diagnosi. A livello ovarico possono invece essere presenti delle cisti che possono formarsi per varie cause, anche per esempio legate a un eventuale sovrappeso. Comunque ripeto è tutto da verificare. Per il suo desiderio di gravidanza si confronti con il suo ginecologo.



