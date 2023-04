Ovodonazione: è legale anche in Italia?

Una domanda di: Miriam

Gli specialisti consultati mi hanno detto che rimanere incinta a 48 anni è quasi impossibile e che quando accade quasi sempre la gravidanza non evolve. Volevo saperne di più sulla tecnica relativa agli ovuli di una donatrice. Ovviamente in Italia non sarà possibile, mi può spiegare in cosa consiste e dove è legale questo metodo? La ringrazio.



Gentile Miriam, la donazione di ovociti, che fa parte della fecondazione eterologa, è legale in Italia da quasi 10 anni, ovvero dal 2014 a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale che abrogò la parte della legge 40/2004 che proibiva questa metodologia. La tecnica può essere utilizzata da coppie sposate o conviventi stabilmente, di sesso diverso e deve essere eseguita da Centri di Procreazione Medicalmente Assistita regolarmente autorizzati e iscritti al Registro Nazionale dell’ istituto Superiore di Sanità. La fecondazione assistita può essere eseguita anche col SSN. In Italia la donazione di ovuli è anonima e può provenire volontariamente e gratuitamente da donne in buona salute di età non superiore a 35 anni. Le donatrici di ovuli in Italia sono molto rare e quindi di solito gli ovuli provengono dall’ estero. Gli ovuli donati vengono fecondati con tecnica extracorporea col seme del partner della signora ricevente, alla quale vengono quindi inseriti gli embrioni eventualmente sviluppatisi. La donna ricevente deve essere in buona salute e di età non superiore a quella potenzialmente fertile che in Italia viene calcolata a 50-51 anni. I risultati variano da Centro a Centro in relazione a vari fattori . È importante tenere presente che una gravidanza in età avanzata è più esposta a complicanze per la madre e per il feto. Con cordialità.

