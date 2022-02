Ovodonazione: in Italia è possibile ottenerla?

Una domanda di: Laura

A Bergamo è possibile effettuare fecondazione eterologa con ovodonazione? Oppure è necessario

rivolgersi all’estero?

Grazie.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Gentile signora, a Bergamo, centro pubblico, in questo momento non si fa l’eterologa. In Lombardia l’unico centro pubblico che la esegue su mandato di Regione Lombardia è Niguarda. Altrimenti ci sono diversi centri privati (Betulle, Madonnina, Cerva, tanto per citarne alcuni). In tutti i casi l’ovodonazione si fa con ovociti crioconservati provenienti dalla Spagna o dalla Grecia. In Italia non ci sono donatrici e sono pochissimi anche i donatori maschi. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto