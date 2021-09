Ovulazione dopo l’aborto: dopo quanto si verifica?

Una domanda di: Matteo

Chiedo gentilmente: dopo un aborto spontaneo la ripresa

dell’ovulazione avviene immediatamente, quindi le perdite di sangue che seguono l’evento sono come una normale mestruazione oppure, come leggevo su

internet, devono passare almeno due settimane?

Cordialmente.



Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega

Gentile lettore,

la gravidanza, anche solo iniziale, così come l’uso della pillola anticoncezionale, mette a riposo ipofisi e ipotalamo (i centri regolatori del ciclo mestruale): gli ormoni nel sangue abbondano e le ovaie non vengono stimolate.

Perché i cicli ripartano normalmente e con essi l’ovulazione è necessario smaltire gli ormoni residui (anche quelli prodotti inseguito al concepimento e, quindi, all’inizio della gravidanza, e questo può richiedere qualche giorno e può variare da donna a donna nei tempi.

Se la sua compagna riconosce i giorni fertili attraverso le variazioni caratteristiche del muco cervicale (che in prossimità dell’ovulazione diventa trasparente e filante, assumendo la consistenza della chiara d’uovo) potrà capire quando sta per verificarsi nuovamente l’ovulazione. Con cordialità.



