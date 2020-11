Ovulazione e anello contraccettivo

Una domanda di: Alice

Salve, vorrei farle una domanda. Uso Ornibel anello da quasi un anno, ciclo super regolare. Il giorno 27/10 ultimo giorno di ciclo metto l’anello a tarda sera, poi abbiamo avuto un rapporto completo. Il calendario mi segnala l’ovulazione il 6 novembre, ma io mi sento strani mal di pancia insoliti. Il fatto che l’anello era appena messo e abbiamo avuto un rapporto completo potrebbe farmi restare incinta? Grazie.





Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano

Gentile Alice,

se ha sempre rispettato le date di inserimento e rimozione direi che non c’è problema. Guardi che non si verifica l’ovulazione durante l’impiego di estro-progestinico. L’effetto contraccettivo si esplica proprio inibendo l’ovulazione. Se così non fosse non ci sarebbe azione anticoncezionale. Con cordialità.



