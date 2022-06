Ovulazione inibita da un farmaco: potrebbe comunque iniziare una gravidanza?

Una domanda di: Federica

Disturbo per avere un chiarimento in merito ad un quesito posto al mio ginecologo. Soffro di endometriosi, operata nel 2009 al IV stadio B, nel corso degli anni ho seguito diverse terapie, da due anno assumo Devicius in modo continuativo e non si sono mai verificate mestruazioni o perdite. La mia domanda è questa: non avendo l’ovulazione, in quanto inibita da Devicius, avendo rapporti non protetti da un metodo barriera, la gravidanza è comunque scongiurata? Resto in attesa di un vostro riscontro. Cordiali saluti.



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi Gentile signora, la letteratura scientifica ci dice che, seppure nella maggior parte delle donne l’ovulazione sia inibita da Dienogest/Devicius, per una sicurezza contraccettiva totale il farmaco andrebbe associato all’uso di un contraccettivo di barriera (profilattico, per esempio). C’è anche da considerare però che l’endometriosi IV stadio si associa spesso ad infertilità per presenza di alterazioni sia nelle ovaie che nelle tube. Il ginecologo che l’ha operata e conosce la sua storia, potrà certamente consigliarla per il meglio sul da farsi. Con cordialità. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto