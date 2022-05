Ovulazione prendendo la pillola: è possibile?

Una domanda di: Francesca

Soffro di endometriosi e per evitare un peggioramento il mio ginecologo ha prescritto Novadien, da iniziare il primo giorno di ciclo.

Appena iniziata ho avuto due giorni di letterale dissanguamento, poi 4 (che ancora continuano) di leggere perdite. Da ieri mi vengono improvvise fitte

all’ovaio destro e oggi, avendo ormai imparato ad ascoltare i dolori del mio corpo nei vari periodi del mese, sono certa di star ovulando. È possibile

che io abbia l’ovulazione pur prendendo la pillola da una settimana? Ed è normale tutto il resto? Vi ringrazio per la risposta.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Gentile signora,

non credo proprio che lei stia ovulando, se ha iniziato correttamente la pillola. Alla prima assunzione è possibile avere un flusso aumentato e anche perdite, che possono poi continuare come spotting anche per 2-3 cicli, finché non si ha un adattamento alla pillola. Suggerirei di portare un po’ di pazienza. Se poi non si trovasse bene con Novadien potrebbe prendere in considerazione l’utilizzo di progestinici continuativi. Con cordialità.

