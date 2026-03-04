Ovuli clogin repair: possono ostacolare il concepimento o interferire su un’eventuale gravidanza?

Una domanda di: Mary Siamo alla ricerca di una seconda gravidanza, da circa un anno mezzo, intervallato da momenti di stop e anche da un aborto spontaneo per una gravidanza senza embrione. Questo mese ho dovuto utilizzare ovuli di clogin repair per un piccolo taglietto. Possono interferire con un’eventuale gravidanza?



Antonio Clavenna Antonio Clavenna



Gentile Mary,

i principi attivi contenuti negli ovuli clogin repair agiscono localmente e non sono assorbiti, se non in quantità trascurabili.

Non ci sono, quindi, motivi per ritenere che l'impiego possa avere comportato rischi per il concepimento o una futura gravidanza. Cordiali saluti.





