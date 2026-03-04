Ovuli clogin repair: possono ostacolare il concepimento o interferire su un’eventuale gravidanza?

Dottor Antonio Clavenna A cura di Antonio Clavenna - Dottore specialista in Farmacia Pubblicato il 04/03/2026 Aggiornato il 04/03/2026

I principi attivi contenuti negli ovuli in questione non influenzano in modo negativo né il concepimento né la gravidanza.

Una domanda di: Mary
Siamo alla ricerca di una seconda gravidanza, da circa un anno mezzo, intervallato da momenti di stop e anche da un aborto spontaneo per una gravidanza senza embrione. Questo mese ho dovuto utilizzare ovuli di clogin repair per un piccolo taglietto. Possono interferire con un’eventuale gravidanza?

Antonio Clavenna
Antonio Clavenna


Gentile Mary,
i principi attivi contenuti negli ovuli clogin repair agiscono localmente e non sono assorbiti, se non in quantità trascurabili.
Non ci sono, quindi, motivi per ritenere che l'impiego possa avere comportato rischi per il concepimento o una futura gravidanza. Cordiali saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

