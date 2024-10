Ovuli di ialuronico: possono interferire su una prossima gravidanza?

Una domanda di: Ele

Tra poche ore inizia il periodo fertile… io sto facendo una cura con ovuli di acido ialuronico, possono interferire gravidanza? Li

sospenderei oggi, ultimo ciclo iniziato il 30 settembre.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Il trattamento da lei effettuato è locale e l’acido ialuronico non è assorbito se non in quantità trascurabili.

Non ci sono, quindi, motivi per ritenere che ci possa essere un aumento dei rischi per lo sviluppo embrionale in caso di concepimento avvenuto a breve distanza da questa terapia. Cordiali saluti.



