Ovuli e perdite ematiche

Una domanda di: Andria

Salve, sto usando gli ovuli di chemicetina da 500 mg sono al 5 giorno di cura

ma sono 3 giorni che ho perdite ematiche: cosa devo fare? La mia ginecologa mi

ha detto di fare altri 4 giorni di cura: devo continuare?

Ho anche un fibroma all’utero, scoperto un mese fa circa.



Sara De Carolis Sara De Carolis

Gentile Signora,

le cure con gli ovuli sono più efficaci in assenza di perdite ematiche, poiché il farmaco aderisce meglio alle mucose. Potresti attendere la fine delle perdite e riprendere l’applicazione degli ovuli.

Non vorrei però entrare in contrasto con la tua curante che ti conosce meglio di me e che ti ha dato un consiglio differente!

Per la scoperta del mioma uterino, dovrai nel tempo controllare la crescita ed i sintomi, ma anche per questo è importante avere un curante ginecologo. Con cordialità.

