Ovuli vaginali: come si inseriscono?

Una domanda di: Maria Ho fatto un tampone vaginale e mi è stato trovato il batterio gardnerella vaginalis e lo streptococco. L'urologo mi ha prescritto di prendere Meclon ovuli per 10 giorni e Fosfomicina bustine per 2 giorni ogni sera. Non ho mai usato un ovulo vaginale prima d ora, può darmi un consiglio per metterlo meglio per non farlo scivolare e dirmi se brucerà, se avrò perdite … Inoltre io ogni sera prendo anche antistaminico (Formistin): quanto tempo deve passare tra l'assunzione di questi due medicinali? Grazie mille.



Gentile Maria,

per quanto riguarda l'inserimento degli ovuli, è consigliabile seguire alcune regole. Prima di iniziare la manovra, lavarsi le mani accuratamente sciacquandole con cura; è meglio fare pipì prima dell'inserimento perché aiuta a mantenere l'ovulo al suo posto. Si deve trovare la posizione più comoda per inserirlo profondamente in vagina: per alcune donne l'operazione è agevole adottando la posizione a cui ricorrono per mettere gli assorbenti interni, altre invece si trovano meglio sdraiandosi a pancia in su con le ginocchia piegate e le gambe leggermente divaricate. L'ovulo va afferrato con due dita e spinto all'interno della vagina fino a quando non si è sicure che sia arrivato in alto e che quindi sia dentro completamente. Può essere utile, per evitare l'espulsione, stare sdraiate per alcuni minuti dopo l'applicazione. Le mani vanno rilavate con cura dopo l'operazione. Gli ovuli non dovrebbero bruciare né dare luogo a perdite. In relazione alla necessità di impiegare sia l'antistaminico (Formistin) sia l'antibiotico (Fosfomicina) gli studi condotti al riguardo sono generalmente rassicuranti, tuttavia è consigliabile che tra l'assunzione dell'uno e dell'altro trascorra qualche ora. Cordialmente.













