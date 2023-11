Padella con fiammata: c’è rischio per il feto?

Una domanda di: Giusy

Salve sono alla 20^ settimana di gravidanza e oggi mi sono molto spaventata perché mentre cucinavo si è creata inaspettatamente una grossa

fiamma in padella e ovviamente mi sono agitata tantissimo. Inoltre la mia cucina si è riempita di fumo. Volevo sapere che questo spavento può influire sulla bambina e se il fumo può avermi fatto male?



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, niente paura! Né lo spavento né quel po’ di fumo che lei può aver inalato ritengo possano costituire un pericolo per la sua gravidanza.

Siamo già a metà del cammino, a breve immagino inizierà a sentire i movimenti della sua bimba e avrà quotidiana conferma che tutto sta procedendo per il meglio.

Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto