Padre 0 RH + , madre B RH +: può nascere un figlio di gruppo A?

Una domanda di: Daniela

Buongiorno vorrei un chiarimento. Padre 0 Rh + con madre B Rh + può nascere un figlio/a solo 0 o B. Giusto?



Faustina Lalatta Faustina Lalatta

Gentile Daniela, faccio una premessa: il gruppo sanguigno è una delle numerose caratteristiche genetiche di ogni individuo e viene descritto con lettere e segni a seconda della presenza o assenza di particolari proteine (antigeni) sulla superficie dei globuli rossi. Questi antigeni possono essere anche altre molecole oltre le proteine, ad esempio carboidrati, glicoproteine o glicolipidi, pertanto il gruppo sanguigno o meglio ancora la classificazione degli antigeni del sangue e dei tessuti include molte diverse sigle che vengono sempre analizzate per i trapianti. Il sistema più comunemente usato, perché collegato alla possibilità o meno di trasfondere un soggetto con un determinato sangue di donatore è il sistema ABO sempre associato al sistema Rh. La caratteristica ABO è geneticamente determinata, è ereditata al concepimento e definita grazie al contributo di entrambi i genitori. Nel sistema AB0 esistono tre possibili configurazioni alternative del patrimonio genetico, di cui ogni soggetto, come per tutti i geni, porta due distinti alleli, uno di eredità paterna e l’altro di eredità materna. Gli alleli A e B sono codominanti, quindi, se presenti sul globulo rosso, si esprimono sempre; l’allele 0 è recessivo. Questo significa che per avere il gruppo zero i due alleli devono essere 0 (00). Riassumendo quindi: un soggetto 0 ha sempre due alleli 0 (00) e trasmetterà sempre un allele 0 alla prole. Un soggetto A può avere due alleli A (AA) oppure un allele A e uno 0 (A0). In entrambi i casi il suo gruppo visibile sarà solo A ma se possiede un allele 0 lo può trasmettere e, in caso di partner 00, può avere un figlio 0 (00). Analogamente, un soggetto B può avere due alleli B (BB) oppure un allele B e uno 0 (B0). In entrambi i casi il suo gruppo sarà visibile come B ma se possiede un allele 0 lo può trasmettere e, in caso di partner 0, può avere un figlio 0 (00). Un soggetto AB (rari ma ci sono) può trasmettere o A o B e non può avere figli 00. Venendo alla sua domanda, la risposta è affermativa. Da un padre 0 (che può essere solo 00) e una madre B (che può essere BB oppure B0) può nascere sia un figlio B (in realtà sarà un B0) oppure un figlio 0 (00). Non può nascere un figlio che possieda l’allele A. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

