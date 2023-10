Padre AB+ e madre A+: il figlio può essere di gruppo 0 con Rh negativo?

Una domanda di: Fernando

Il mio gruppo sanguigno è AB positivo, mia moglie A positivo posso avere figli con gruppo 0 negativo e AB positivo?



Gentile signor Fernando, se ho ben capito mi sta chiedendo se i suoi figli possono avere un gruppo di sangue diverso tra loro ed essere entrambi compatibili con la vostra coppia. La risposta è piuttosto semplice: il gruppo O Rh negativo non è compatibile con la vostra coppia. Il gruppo AB Positivo è compatibile con la vostra coppia. Pertanto, sulla base dei gruppi sanguigni che mi ha inviato vi è una discrepanza. Le segnalo però che il sistema ABO Rh è solo uno dei sistemi che venivano usati per determinare la compatibilità genitoriale. Oggi è giudicato insufficiente. Qualora si ritienesse necessario definire la paternità bisogna rivolgersi ad un medico genetista forense. Cordiali saluti.

