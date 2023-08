Pallina bianca nel pisellino: cosa può essere?

Una domanda di: Marilda

Sono la mamma di un bambino di 4 anni, un paio di giorni fa ho notato sul pisellino del bambino una pallina bianca, la pediatra lo ha visitato e mi ha dato nefluan gel (il bambino ha ancora il pisellino chiuso). Ho messo il gel un paio di volte e sono anche riuscita ad aprire il pisellino, ma tirando bene la pelle si vede questa pallina (che la pediatra mi aveva rassicurata alla visita che non fosse niente di preoccupante). Invio la foto alla pediatra e mi consiglia una visita da un chirurgo pediatrico. Le allego la foto, e grazie per la disponibilità!!



Dottoressa Alessia Bertocchini Dottoressa Alessia Bertocchini

Cara mamma, quella pallina bianca è smegma incarcerato. Lo smegma è una secrezione che viene prodotta sterile dalle ghiandoline del solco balanoprepuziale e rimane incarcerata quando vi sono ancora aderenze balanoprepuziali, quando cioè il prepuzio è ancora molto aderente al glande. A mano a mano che le aderenze spariranno, cosa che renderà possibile far scorrere agevolmente il prepuzio fino ascoprire il glande, la pallina biaca, dovuta all’accumulo di smegma, uscirà. Non c’è dunque nulla di cui preoccuparsi è tutto fisiologico. Per accelerare la scomparsa della pallina, durante il bagnetto o subito dopo la doccia insegni al suo bambino a tirare dolcemente verso il basso il prepuzio: è questa una manovra da fare con estrema cautela, avendo la massima cura che non determini il minimo fatsidio. Se il bambino non dovesse riuscire da solo, può eseguire la manovra lei (oppure il papà) con mano leggerissima. Preciso che non è indispensabile, ma può accelerare la scomparsa della “pallina bianca” (che comunque è destinata a sparire spontaneamente). Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto