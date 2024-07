“Pallina” in prossimità dell’ano in un bimbo di 5 anni

Una domanda di: Stefano

Buongiorno sono un papà di un maschio di 5 anni che ha una “pallina” vicino all’ano. Tutte le volte che sta facendo esce fuori,

stiamo provando con di trattamenti per ammorbidirla ma nessun risultato positivo, cosa si potrebbe fare per questa problema che nemmeno adesso non

riesco capire cosa è. Grazie.



Dottoressa Alessia Bertocchini Dottoressa Alessia Bertocchini

Gentile papà Stefano,

le emorroidi nei bambini sono rare ma se esiste una predisposizione e, allo stesso tempo, le feci sono dure possono comparire. Dalla foto che mi ha mandato vedo, oltre ad una importante iperemia della cute, che quell’escrescenza potrebbe essere una piccola vena ectasica che protude e si gonfia dopo l’ evacuazione, per via di una spinta eccessiva. Nei bambini la patologia anale più frequente sono le ragadi anali (fessurazioni, taglietti dovute al passaggio di feci dure), prolasso rettale (fuoriuscita di ultima parte intestino), emorroidi anche se meno frequenti (se non correlate ad apertura di circoli collaterali per problemi epatici ma sono di solito bambini già seguiti). Farei una ecografia dell’addome (compreso fegato), visita chirurgica pediatrica con documentazione fotografica perché la “pallina” potrebbe non essere presente durante la visita e somministrerei rammollitori fecali (per esmepio macrogol). Inoltre occorre insegnare a questo bambino a non spingere eccessivamente durante l’evacuazione. Cordialmente.

