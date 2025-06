Pallina violacea situata vicino all’ano in un bimbo di tre anni: cosa può essere?

Una domanda di: Anna Vorrei se possibile un suo parere. A mio figlio di 3 anni quando fa la cacca esce una pallina violacea vicino all'ano. Lui è sempre stato stitico, va di corpo ogni giorno, ma la cacca è formata da palline dure. Inoltre è intollerante alle proteine di latte e uova (da prove fatte quando aveva 1 anno). Gli ho fatto una visita chirurgica ma da solo visita manuale non si è visto nulla. Gli ho fatto una visita dal gastroenterologo ed hanno detto che per loro è un'emorroide e mi hanno solo consigliato esami per la celiachia, che se per loro era da escludere perche perfetto in percentili, e una trerapia per ammorbidire la cacca. Come le dicevo questa pallina violacea è come se si gonfiasse quando fa la cacca per poi scomparire in pochi minuti. Fino ad ora non aveva sintomi particolari ora da qualche giorno ho notato qualche traccia di sangue misto alle feci. Non so dove indirizzarmi. La ringrazio anticipatamente.



Dottoressa Alessia Bertocchini Dottoressa Alessia Bertocchini

Cara signora,

le emorroidi sono rarissime in età pediatrica. In diagnosi differenziale si può pensare alle ragadi anali o al prolasso rettale oppure a un ascesso perianale. Direi senz'altro di fare un video e una foto della "pallina" per poi farlo visionare al chirurgo pediatra, che è lo specialista di riferimento in questi casi. Se fosse un mio pazientino completerei il controllo con un'ecografia addominale. In generale, sono molto d'accordo nella prescrizione di un preparato utile per ammorbidire le feci in quanto può realmente aiutare il suo bambino a espellerle con meno difficoltà, anche evitando i lievi sanguinaente che lei ha riscontrato. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto