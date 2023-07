Palpebra gonfia dopo l’applicazione di una crema

Una domanda di: Martina

Sono un soggetto allergico a parietaria, graminacee, cipresso e acari; quindi uso Zirtec 1 compressa la mattina ogni giorno (non so per quanto tempo dovrò continuare! E se potrò farlo tutto l’anno) e al bisogno Rinazina spray nasale (mi si chiude il naso quando cambia temperatura: o troppo caldo o troppo freddo). Stamattina, in seguito ad una crema viso messa ieri pomeriggio (con acido ialuronico e peptidi), mi si è gonfiata la palpebra dell’occhio destro. (Gonfiore, rossore e secchezza). È successa solo un’altra volta (giugno 2018 , sempre seguito ad un ombretto occhi). Potrebbe essere una blefarite? O angioedema specifico relativo ad una reazione allergica causata dalla crema? Ho alle spalle, due settimane di antibiotico per ascesso dentale. Potrebbe essere stato anche quello e coincidenza con la nuova crema? Posso sapere se esistono delle prove allergiche da eseguire per capire, precisamente, quale elemento mi provoca questa reazione allergica di un certo interesse, ogni qualvolta io cambi crema viso diversa dalla mia solita Bioderma? (Ho preso Zirtec e due compresse di Bentelan da 1 mg), ed effettivamente è sgonfiato subito. Ho solo un po’ di prurito dovuto alla secchezza palpebrale. Se vuole, le posso girare anche qualche foto relativa a questo gonfiore. In attesa di vostra risposta, porgo cordiali saluti.



Buongiorno, le reazioni allergiche da contatto (per esempi,o da crema) si manifestano in genere su tutta la superficie in cui è stata applicata la sostanza. Ha messo la crema solo su una palpebra? Non credo, dico bene? In considerazione delle potenziali varie cause della reazione, sarebbe preferibile eseguire una visita allergologica, anche per discutere della terapia per la rinite… Cordialmente.

