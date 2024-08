Pancia a punta, ma secondo l’ecografia è una bambina: possibile?

Una domanda di: Martina

Ho fatto la morfologica a 20 settimane + 1 giorno (peso 0,330kg e altezza 23 cm). La

ginecologa ci ha detto che è femmina, ma a noi non ha fatto vedere nulla, in più ho avuto tutti sintomi e pancia a punta e bassa come fosse maschio. Ho

visto nel video questo in mezzo alle gambe, può essere si sia sbagliata?

Grazie.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

innanzi tutto tengo a precisare che la forma della pancia non è predittiva del sesso del bambino. A dimostrazione di questo il fatto che regione che

vai credenza che trovi… Per esempio, in alcune zone d’Italia c’è il detto “pancia a punta non va in guerra” quindi, a differenza di quello che si crede

dove lei vive, circola la leggenda che la pancia a punta segnali una bambina. Ma né la pancia prominente in avanti né quella tondeggiante ci dicono nulla in relazione al piccolo o alla piccola abitante … Per il resto l’ecografia è un’indagine in movimento, quindi si legge a mano a mano

che viene effettuata. Se la sua ginecologa le ha detto che il feto è una femminuccia significa che ha visto il sesso e quindi che lei avrà una bambina. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto