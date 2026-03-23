Pancione che si indurisce molto alla 27 settimana di gravidanza: che fare?

Una domanda di: Felicia Sono a 27 settimane. Dalla settimana 24 mi si indurisce un lato della pancia senza dolore ma si forma il bozzo dal lato che si indurisce può essere a destra a sinistra oppure in mezzo sopra ombelico o anche lato costole. Verso la 26 è iniziato a essere più frequente ed è capitato che quando ero in piedi la pancia si è spostasse tutto da un lato. Si è deformata e si notava a occhio nudo mentre io sentivo tirare al punto da dovermi sedere. Tutto questo sempre senza dolore e con una durata massima di 20 secondi. Vado in ps a 27 settimane perché quel giorno mi è successo anche 4/5 volte in un'ora. Mi fanno la vista tutto ok. Preciso che il bambino si muoveva tantissimo. Comunque mi misurano collo del'utero ed è 31.8 con assenza funneling. Chiedo se si tratta di un accorciamento visto che è sempre stato sui 38/40 mm, almeno fino alla settimana 24. Mi dicono di no, che la cervice è dinamica e che magari da lì a 10 minuti la sua misura sarebbe potuta cambiare. Ma può essere vero? O sono a rischio? Io nel mentre sto a riposo e mi sto impegnando a bere molta più acqua. Vorrei un parere, grazie.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora,

quelle che lei descrive hanno tutta l'aria di essere contrazioni uterine.

Lei nota che non sono dolorose, in effetti dai film o dai racconti dei parenti le contrazioni del travaglio si immaginano molto più traumatiche.

Invece quelle spontanee sono percepite proprio come un indurimento della pancia che "tira" per circa un minuto e poi ritorna alla sua morbidezza abituale.

È vero che la cervice ha una lunghezza rassicurante ma questo è a mio parere dovuto al fatto che occorrono contrazioni uterine REGOLARI perché il collo uterino si possa raccorciare e per fortuna non è capitato nel suo caso. Mi pare una buona idea indagare meglio la sua condizione effettuando comunque urinocoltura e tampone vaginale completo (aspetterei per quello cervicale) motivati da "attività contrattile uterina prematura". Ottima idea riguardarsi stando un po' a riposo e bere in abbondanza, così come mantenere l'intestino in equilibrio con una dieta sana e ricca di fibre e probiotici. Mi tenga aggiornata se desidera, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto