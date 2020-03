Pancione e crema per le mani

Una domanda di: Sara

Scrivo per chiedere un consiglio. Posso continuare a usare la stessa crema mani e corpo che usavo prima della gravidanza? Ho letto diversi articoli a riguardo e quindi anche di ingredienti che

potrebbero fare male come parabeni, oli essenziali, petrolati. Io non me ne intendo di inci quindi leggendo quello della mia crema non ci capisco molto

e la escludo a priori. Con danno per le mie mani che sono molto secche. Di solito uso la crema nivea con olio di mandorle ma leggo ci sono altri

ingredienti. Meglio andare su una crema per bimbi? Una crema sbagliata può davvero portare problemi al feto?



Salve signora mamma, l’impiego di creme e prodotti per l’igiene personale in gravidanza diventa a volte motivo di apprensione.

In effetti, leggendo la composizione di uno shampoo o una crema per le mani, ci si rende conto di quante sostanze chimiche impieghiamo quotidianamente senza troppi scrupoli per la nostra salute o quella dell’ambiente.

Come medico, posso dirle di avere molta fiducia sulla capacità della sua pelle di ripararla quotidianamente non solo da virus, batteri e funghi, ma anche da centinaia di sostanze chimiche! La pelle in effetti è un organo molto sottovalutato…eppure ci protegge da così tante insidie!

In gravidanza può continuare a prendersi cura delle sue mani con lo stesso prodotto di sempre: anche per i cosmetici (come per gli alimenti) esistono delle regole precise in termini di protezione della salute e dell’ambiente!

Se decidesse di utilizzare anche una crema/olio corpo per idratare ad esempio la pelle della pancia, si ricordi di evitare di applicarli almeno una settimana prima dei controlli ecografici. La crema e l’olio sull’addome, infatti, creano una specie di interferenza con l’ecografia e rendono peggiore la qualità dell’immagine e quindi più difficoltoso l’esame.

Se volesse approfondire il tema le consiglio questo libro: “Una gravidanza ecologica” del dott. Carlo Valerio Bellieni, società editrice fiorentina

http://www.sefeditrice.it/catalogo/una-gravidanza-ecologica/177

Spero di averle risposto e di averla aiutata, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

