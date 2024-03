Pannolino asciutto per sei ore di seguito: c’è da preoccuparsi?

Una domanda di: Yanelis

Stanotte il mio bimbo di 2 mesi ha dormito dalle 11.30 alle 5.30 del mattino, al cambiarlo ho notato che il pannolino era asciutto, subito dopo essere aperto ha fatto la pipì (colore e odori normali), comunque è stato 6 ore senza farla, non ha la febbre e non piange, lui fa l’allattamento misto, dovrei preoccuparmi? Grazie della risposta.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Cara mamma, sei ore di pannolino asciutto non sono espressione di qualcosa che non va né segnalano una situazione di cui preoccuparsi. Un bambino sotto l’anno può trattenere la pipì fino a 8-9 ore: questo è il limite massimo oltre cui prendere in considerazione la possibilità che si stia verificando una ritenzione di urina che deve essere presa in considerazione dal pediatra. Ha comunque fatto molto bene ad aggiungere che il bambino non manifesta segni di malessere: il dato conferma che non c’è nulla di cui avere paura. Cordialmente. —

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto