Pannolino asciutto tutta la notte in un bimbo di due anni: c’è da preoccuparsi?

Una domanda di: Anna Mio figlio ha compiuto due anni lo scorso 16 marzo e ieri mattina al suo risveglio ho trovato il pannolino leggermente bagnato di pipì (la sera prima dopo cena aveva bevuto 200 grammi di latte) mentre questa mattina il pannolino era completamente asciutto (ieri sera dopo cena non ha bevuto latte). Il bambino non ha altri sintomi però per maggiore sicurezza ho consultato la sua pediatra e mi ha consigliato magari di farlo bere di più magari anche camomilla. Dovrei preoccuparmi? Grazie in anticipo per la risposta.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

dopo l'anno di vita il bambino dovrebbe urinare entro le 12 ore, se si alimenta normalmente e se beve. Giusto il consiglio della pediatra di proporre più liquidi al bambino per favorire la diuresi. Però è importante anche capire se il piccolo comincia a mantenere il pannicello asciutto perché ha già sviluppato la capacità di non farsi più la pipi addosso: tenga presente che il pannolino che resta asciutto per tutta la notte è uno dei segnali che ci dice che il bambino è pronto per abbandonare il pannolino. Se questo pannolino asciutto non è un avvenimento sporadico ma inizia a ripetersi altre notti provi a vedere di giorno se vuole fare pipì nel vasino: potrebbe essere il momento. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto