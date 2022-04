Pap test e visita senologica: dopo quanto tempo dal parto vanno effettuati?

Una domanda di: Luis

Per favore, dopo quanto tempo dal parto cesareo è consigliabile fare il Pap test? Inoltre vorrei sapere anche se è possibile fare anche una visita/eco mammaria durante l’allattamento.



Sara De Carolis

Carissima, non c’è un tempo stabilito dopo un taglio cesareo, vale l’intervallo dall’ultimo pap test eseguito. Se hai effettuato un pap test da oltre 2 anni, va ripetuto. È consigliabile il test in fase liquida: viene effettuato in modo tradizionale, ma quello che cambia è il metodo di conservazione del campione prelevato, che consente di ottenere maggiori informazioni. Per quanto riguarda i controlli del seno, da effettuare senz’altro l’autopalpazione ed eventualmente una visita senologica (palpazione). Sarà poi il senologo a cui ti sarai rivolta a stabilire l’opportunità di effettuare anche l’ecografia (e magari la mammografia che, però, secondo le linee guida, è indicata dopo i 40 anni, salvo casi particolari, in primis la familiarità per carcinoma alla mammella). In genere, è possibile che il senologo si limiti a effettuare la palpazione, valutando di conseguenza l’opportunità di eseguire l’ecografia. Il mio consiglio è dunque quello di contattare il senologo per avere indicazioni sul da farsi. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

