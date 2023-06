Pap test effettuato a inizio gravidanza: può creare danno?

Una domanda di: Martina

Salve dottoressa ho scoperto di essere incinta. L’ultima mestruazione è stata il 28 aprile 2023 ho avuto rapporti il 12/13 maggio, il 31 ho fatto le beta e ho

visto che erano 1764 ( il risultato è arrivato dopo), in più nello stesso giorno ho fatto il pap test. Tra ieri e oggi ho un leggero perdita solo oggi

un pochino di grumolo scuro: pensa che abbia danneggiato la gravidanza? Ho un po’ paura ma cerco di stare rilassata.

La ringrazio anticipatamente, cordiali saluti.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, mi scusi se arrivo solo ora a risponderle…come sempre la vita è intensa ma in questo periodo sembra aver accelerato ulteriormente il suo corso. Vengo alla sua domanda e le confermo che il pap test non può compromettere una gravidanza iniziale, per fortuna!

Solitamente però si evita di effettuarlo nel primo trimestre perché si potrebbe osservare un minimo sanguinamento dal collo uterino che sarebbe fonte certa di preoccupazione per la mamma, costringendola in pronto soccorso per verificare che tutto proceda per il meglio.

Anche lei ha notato questa piccola perdita e si è giustamente preoccupata.

Ad ogni modo, il pap test è stato ormai effettuato e ci auguriamo che sia andato bene.

Casomai ci fosse bisogno di effettuare ulteriori accertamenti, in gravidanza si può eseguire anche la colposcopia (un esame che va a “saggiare” la salute del collo uterino mediante due coloranti distinti che ci informano sull’eventuale presenza di alterazioni nelle cellule cervicali in senso maligno).

Ricordo infine di assumere acido folico (salvo diversa indicazione del Curante, 1 compressa al giorno da 400 microgrammi) almeno per tutto il primo

trimestre di gravidanza. Se possibile, meglio assumerlo lontano da the e latticini.

Spero di averla rassicurata e che questa gravidanza proceda per il meglio…vedrà che sarà un’avventura meravigliosa diventare mamma!

Cordialmente.



