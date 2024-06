Pap test a inizio gravidanza: può creare danno?

Una domanda di: Sara

Ieri il ginecologo mi ha fatto il pap test, sono alla 7^ settimana dopo transfer di blasto congelati di 5 giorni.

Già da quando ha inserito lo specolum e durante tutto l’esame ho provato crampi che ancora oggi non sono passati .

Premetto che non avevo nessun dolore prima e che ero seguita da uno specialista in infertilità.

Lei crede che ha fatto qualche disastro?? Sono molto preoccupata, grazie mille.





Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Cara signora,

posso risponderle in maniera categorica: assolutamente no, il pap test non crea danni. Dolori come crampi sono poi normali nel primo trimestre, legati all’utero che cresce. Stia

tranquilla.

