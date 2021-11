Pap test: cosa significa questo risultato?

Una domanda di: Natalia

Ho fatto il pap test è questo è il risultato: vaginite, foglosi

intensa, flora microbica mista, presenza di frequenti cellule squamose

metaplastiche e cellule endocervicali.

Cosa significa?



Sara De Carolis Sara De Carolis

Gentile Natalia,

il pap test da te effettuato indica una infiammazione della cervice uterina che è bene curare.

In genere, il medico che effettua il test, propone sia il trattamento che il controllo successivo per verificare se c’è stato miglioramento. Devi dunque rivolgerti a lui con l’esito dell’esame. Con cordialità.

