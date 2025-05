Papà con predisposizione alla celiachia: è opportuno fare indagini sulla sua bambina?

Una domanda di: Giuseppina Diverse volte mi sono rivolta a lei per la mia nipotina che adesso ha quasi nove mesi seguendo sempre i suoi preziosi consigli. La zia paterna è celiaca e suo fratello (papà della bambina) ha eseguito, sotto consiglio della pediatra, l'esame genetico per celiachia ed è risultata una predisposizione a tale malattia. La mia domanda è: la bambina potrebbe essere celiaca? Per il momento non ha alcun disturbo e cresce bene. La ringrazio e la saluto cordialmente.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora Giuseppina,

certo mi ricordo di lei, una nonna attenta che desidera il meglio per la propria nipotina. Attualmente il test che individua la malattia celiaca (ANTITRANSGLUTAMINASI) si consiglia ai bambini che manifestano disturbi particolari, come scarsa crescita, diarrea, gonfiore addominale. Se poi il papà ha solo la predisposizione genetica ma non ha la malattia conclamata di certo vale ancora di più quanto detto sopra. A mio avviso, per ora non è il caso di indagare. Cari saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto