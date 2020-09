Papà con streptococco: i bimbi devono assumere l’antibiotico?

Una domanda di: Valentina

Mio marito ha avuto febbre e mal di gola ed è risultato avere lo streptococco pertanto ha iniziato come da prescrizione medica terapia antibiotica. Io e i nostri due figli di 2 anni e mezzo e di 1 mese e mezzo, non abbiamo alcun sintomo (ovviamente il neonato non può parlare ma comunque non ha febbre e non sembra sofferente)… dobbiamo fare anche noi tampone per vedere se ci ha contagiati o in assenza di sintomi non dobbiamo fare nulla? Dobbiamo prendere antibiotico a scopo precauzionale anche noi onde

evitare i possibili danni da streptococco? Grazie.





Non si fa nulla di preventivo. E’ prudente che il padre non sbaciucchi troppo i bambini da parte. Comunque opo 24 ore di terapia antibiotica non è più contagioso.

Se non avete disturbi o febbre non si devono fare tamponi per streptococco né assumere antibiotici. Con cordialità.

