Papà di gruppo 0, mamma di gruppo A: il bambino può essere AB?

Una coppia di genitori con gruppo sanguigno A e 0 non può avere figli di gruppo AB.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile signora, il gruppo del sangue del suo bambino è incompatibile con quello del suo papà. Un papà 0 non può trasmettere il fattore B. Trametterà sempre e solo il fattore 0. Un bambino della vostra coppia non potrà quindi essere AB ma potrà essere solo 0 o A. Le suggerisco quindi di verificare se mi ha trascritto correttamente i dati, poi verificare anche con il laboratorio se hanno indicato crrettamente il gruppo sanguigno di suo figlio, prima di aprire l’ipotesi che il padre biologico non sia quello che voi pensate. Cordiali saluti.

